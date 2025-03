Dreiste Masche: Schockanrufer rauben Seniorinnen Tausende Euro!

Omis fielen auf Telefonbetrüger rein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Zweimal ist dieselbe Masche der noch unbekannten Täter aufgegangen: Am Montagvormittag erhielt eine 77-Jährige aus Kreischa einen Anruf, am Dienstagabend eine 91-Jährige aus Sebnitz.

Die Betrüger gaukelten den Omis vor, ihre Söhne hätten schwere Verkehrsunfälle verursacht. Damit die aus der Untersuchungshaft freikommen könnten, falle eine Kaution an. 10.000 Euro in Kreischa, 16.000 Euro in Sebnitz.

Beide Seniorinnen fielen drauf rein.

Die 77-Jährige traf sich zweieinhalb Stunden später auf einem Dresdner Supermarktparkplatz mit den Betrügern, bei der 91-Jährigen holten die Gauner ihre Beute als Polizisten verkleidet an der Haustür ab.