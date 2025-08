Randalierer sorgt für Ärger: Auto demoliert, Scheibe eingeschlagen

Burgstädt - Mitten in der Nacht randalierte ein Aggro-Mann (28) in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen): Er trat gegen ein geparktes Auto, schlug dann eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ein. Die Polizei sah keine andere Möglichkeit, als den Randalierer in Gewahrsam zu nehmen. Nun hat der Mann zwei Anzeigen am Hals.