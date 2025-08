Drei Länder - ein Festival: Der MDR-Musiksommer vor dem Start

Tastenwunder Kit Armstrong (33) - hier in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche. © Norbert Neumann

Wurde anfangs kaum mehr als ein gutes Dutzend Konzerte gespielt, waren es zwischenzeitlich mehr als einhundert über mehrere der Sommermonate, internationale Superstars wurden verpflichtet, exklusive Häuser wie die Semperoper angemietet.

Inzwischen hat sich ein übersichtlicheres Format etabliert, möglicherweise, um die Kosten nicht ausufern zu lassen - schließlich sind die Öffentlich-Rechtlichen zum Sparen verdonnert. Künstlerisch im Mittelpunkt stehen vor allem die eigenen Ensembles des MDR, als da sind MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor in unterschiedlichen Konzertformaten.

25 Konzerte zählt das diesjährige Festival an zwei Dutzend malerischen Veranstaltungsorten, Superstars sind mehr Ausnahme als Regel. Zu nennen wäre der US-amerikanische Pianist Kit Armstrong (33), den sein Mentor, der jüngst verstorbene Klaviervirtuose Alfred Brendel (†94), "die größte musikalische Begabung, der ich in meinem ganzen Leben begegnet bin", genannt hat.

Armstrong tritt am 16. August in der Wartburg, Eisenach, mit Werken unter anderem von Liszt und Chopin auf.

Weitere Veranstaltungsorte sind etwa die Klosterkirche in Grimma, die St. Marienkirche in Stendal, die Weimarhalle in Weimar, die Neue Welt in Zwickau oder die St. Martinkirche in Südharz, wo am 7. September das Abschlusskonzert stattfindet.

"Als ein nahbares und in der Region verwurzeltes Festival für alle Menschen sind wir auch in diesem Jahr in den schönsten Orten Mitteldeutschlands unterwegs und wollen vor allem den lokalen Akteurinnen und Akteuren eine Bühne geben", notieren Intendant Ralf Ludwig (57) und Programmdirektorin Jana Brandt (60) einleitend zum Programmplan.

Tatsächlich geht kein anderes der hiesigen Musikfestivals so tief in die Dreiländer-Regionen. Kultur findet eben nicht nur in den Metropolen statt.