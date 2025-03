Jetzt werden in Sachsen die Eier knapp!

Großenhain - In Polen wütet die Vogelgrippe, und die USA kaufen uns die Eier weg: Seit Wochen herrscht ein beispielloser Eier-Engpass in Deutschland. Keine zwei Monate vorm Osterfest ist die Situation schon in Sachsens Supermärkten spürbar. Und soll wenigstens bis Pfingsten anhalten. Werden wir Ostern ohne Eier feiern müssen?

"10 bis 15 Prozent an Eiern fehlen dieses Jahr", schätzt Riedel und geht davon aus, dass das bis Pfingsten so bleiben wird.

Knapp 17,7 Milliarden Eier schälte das Land 2023. Fast jedes Dritte davon wurde importiert. Allein 92 Prozent entfallen dabei auf Polen und die Niederlande, so Riedel. Im Januar und Februar, wenn keine Weihnachtskekse mehr gebacken und noch keine Ostereier bemalt werden, kehrt normalerweise Ruhe ein. Doch nicht in diesem Jahr.

10 bis 15 Prozent der Eier fehlen in diesem Jahr - wohl auch noch zu Ostern. © Eric Münch

Mehr als eine Million Hennen mussten getötet werden.

Auch in den USA wütete die Vogelpest verheerend, weshalb die Amis jetzt zusätzlich EU-Eier importieren. "Eier, die normalerweise an uns gehen, fahren nun in die USA. Das ist für die Verkäufer lukrativer", so Riedel. Dort liegt der Eierpreis inzwischen bei mehr als einem Dollar pro Stück.

Wird Sachsen also beim Eiersuchen leer ausgehen? "Es wird nicht jede Haltungsform zu allen Zeiten geben", so Riedel weiter. Aber: "Insgesamt werden die Kunden noch ausreichend Eier kaufen können."

Die Engpässe beträfen zeitweise mal Bio, mal Boden-, mal Freilandhaltung. "Eier sind kein Klopapier, die Versorgungssituation wird vorhanden sein", schmunzelt Riedel. Und rät von Hamsterkäufen ab.

Wenn seine Eier im Laden liegen, sind sie noch knapp drei Wochen haltbar. "Und Ostern ist ja noch eine ganze Weile hin ..."