Eigentlich schon abgeschrieben: Plötzlich ist Dauer-Dulig wieder im Minister-Rennen!

Dresden - Das Aus der Sondierungsgespräche über eine potenzielle Brombeer-Koalition und der Einstieg von CDU und SPD in Koalitionsgespräche haben die Roulettekugel um die Ministerposten in der nächsten sächsischen Regierung wieder neu ins Rollen gebracht. Davon dürfte (mehr als) ein Kandidat profitieren.

Noch-Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) könnte wieder Minister werden - aber er ist nicht auf einen Ministerposten abonniert. © Steffen Füssel

Vielleicht und vor allem Noch-Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD): Der hätte bei einem Dreierbündnis mit CDU und BSW keine wirklich guten Chancen im Hinblick auf die erneute Leitung (s)eines Ministeriums gehabt.

In diesem Fall hätte die SPD wohl nur ein Ministerium, maximal zwei beanspruchen können. In einer Minderheitsregierung mit der CDU gehen mindestens zwei Ministerien an die SPD. Das heißt: bessere Chancen für Dulig!

Der würde auch weitermachen. Er sei nicht amtsmüde, betont ein Sprecher auf Anfrage, auch nach zehn Jahren Wirtschaftsministerium nicht.

Innerhalb der Partei ist sein Einfluss immer noch spürbar, schließlich ist er seit 2018 parallel Ostbeauftragter der Bundes-SPD - auch wenn seine Machtbasis seit seinem Rückzug aus dem Landesvorstand 2021 nicht größer geworden ist.