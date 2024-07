Tante Enso kann's: Supermarkt-Shopping rund um die Uhr!

Von Anke Brod Markranstädt - Es herrschte große Freude: Gefühlt der halbe Ort war am Donnerstag in Markranstädt-Großlehna auf den Beinen, um an der Bahnhofstraße die Eröffnung von "Tante Enso" zu zelebrieren. Gut ein Jahr nach Schließung des Konsums im Ort haben die Bürger somit endlich wieder einen Supermarkt!

Das Sortiment im neuen Supermarkt von Grosslehna ist umfangreich. Die Kunden dürfen mitbestimmen. © Anke Brod

Der neue Supermarkt gehört wie zuvor schon der Konsum, in dem nach Angaben der ehemaligen Betreiber, so Prautzsch, zu oft eingebrochen worden war, zum Orts-Mittelpunkt. So unterhält nebenan die Freiwillige Feuerwehr ihr Gerätehaus, es gibt in dem Karree einen Friseur sowie einen Fleischer.

Zur Eröffnung trugen daher der Ringerverein, der Salon Rossinkski , der Kindergarten mit Liedern, der Musikverein und überdies der Traditionsverein der Feuerwehr bei.

In Anlehnung an die 800-Jahr-Feier von Großlehna im Juni pflanzten Aktive zudem gleich noch einen Baum vor "Tante Enso".