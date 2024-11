Einsatztechnik geklaut: Einbrecher steigen bei sächsischer Feuerwehr ein

Im Dörfchen Hohburg trieben sich Einbrecher herum. © Ralf Seegers

Kein guter Start in den Dienst am Sonnabend: Als die Kameraden der Hohburger Ortsfeuerwehr gegen 7.45 Uhr im Gerätehaus antraten, bemerkten sie, dass da schon jemand schneller war.

"Es wurden Geräte von einem Wagen zur technischen Hilfe gestohlen", so Marcel Uhlemann (45), Gemeindewehrleiter von Lossatal, zu welchem auch Hohburg zählt.

"Wir haben noch einen zweiten Wagen mit solchen Geräten", so der Wehrleiter. "Allerdings steht der in einem anderen Gerätehaus, hat in unserer großen Gemeinde bei einem Unfall unter Umständen eine längere Anfahrt. Dabei zählt bei Unfällen jede Sekunde!"

Die Gemeinde versucht jetzt schnellstmöglich an Ersatzgeräte zu kommen, doch wann diese beschafft werden können ist derzeit noch unklar.