Verdächtige Substanz bei Zwangsräumung in Sachsen entdeckt: Sprengstoffhund muss ran

Lauta - Im Zuge einer Zwangsräumung im Landkreis Bautzen wurde ein Sprengstoffhund in die betroffene Wohnung beordert.

Alles in Kürze

Am Donnerstagmorgen sollte eine Wohnung in Lauta zwangsgeräumt werden, doch dann wurde eine undefinierte Substanz entdeckt. © xcitepress/Jenny Pohl

Am Donnerstagmorgen sollte eine Wohnung in der John-Schehr-Straße in der Kleinstadt Lauta zwangsgeräumt werden. Gegen 8 Uhr musste die Polizei anrücken.

Das damit beauftragte Unternehmen stellte in den Räumlichkeiten dabei jedoch unbekannte Stoffe fest, die "nicht näher definiert" werden konnten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am frühen Abend erklärte.

Um auf Nummer sicher zu gehen, kam anschließend ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz, der mit seiner Fellnase erschnüffeln sollte, was in der Bude vor sich hin trieft.

Doch auch nach Einsatz des Vierbeiners herrschte weiterhin Unklarheit. Worum es sich tatsächlich handelt, muss noch geklärt werden, so der Polizeisprecher. Eine direkte Gefahr hat offenbar aber nicht bestanden, denn die besagte Substanz konnte inzwischen sicher verpackt und zur weiteren Untersuchung abtransportiert werden.