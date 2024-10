Ende der Amtszeit Neubauer: Posten des Landrates ab heute unbesetzt

Die Amtszeit von Dirk Neubauer (53, parteilos) als Landrat ging am gestrigen Montag zu Ende. © Kristin Schmidt

Im Juli dieses Jahres trat Neubauer zurück. Zum 30. September endete seine Amtszeit. Der erste Beigeordnete Dr. Lothar Beier (CDU) führt die Geschäfte weiter – solange bis es einen Nachfolger gibt.

Seine Vertretungsmacht ist rechtlich gesehen, wie die des Landrats, allumfassend und unbeschränkbar.



"Es ist eine besondere Situation für uns alle, die wir gemeinsam meistern werden. Wir haben mehrere große Herausforderungen in den kommenden Monaten, der Schwerpunkt wird in der Haushaltsaufstellung liegen", so Beier in einer Pressemitteilung.

"Dr. Beier wird in den kommenden Monaten zahlreiche Außentermine wahrnehmen und dort auch mit der Bevölkerung, den Unternehmen und Initiativen ins Gespräch kommen", teilte der Landkreis am Dienstag mit.