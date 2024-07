Entscheidung gefallen: Herrnhuter Brüdergemeinde ist Welterbe!

Im 18. Jahrhundert wurde in Herrnhut der Grundstein für die Brüdergemeinde gelegt. © Sebastian Kahnert/dpa

Neben der Stadt in der Lausitz umfasst die Brüdergemeinde weitere Siedlungen in den USA, Dänemark und in Großbritannien. Sie alle wurden am heutigen Freitag in die Welterbeliste aufgenommen, wie die UNESCO mitteilte.

"Ich freue mich über die Entscheidung des Welterbekomitees. Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde stehen für den kulturellen und geistigen Austausch über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Sie sind in Vielfalt vereint und damit ein Sinnbild für die Welterbeidee", erklärte Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission.

Der Ursprung der Brüdergemeinde liegt, wie der Name schon hergibt, in Herrnhut. Dort wurde im 18. Jahrhundert die erste Siedlung der religiösen Gemeinschaft erbaut.

Im Sinne von mehr Toleranz errichtete Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) damals einen Ort, das Berthelsdorfer Schloss, an dem protestantische Christen ihren Glauben im Zuge der Reformation frei - besser gesagt "unter des Herrn hat" - ausleben konnten. Nach diesem Vorbild wurden auch in anderen Teilen der Welt Gemeinden errichtet.