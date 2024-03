Erfolgreiche "Liebe auf Techno": DJ aus Sachsen mischt die Clubszene auf

"DJ Marque S" (Markus Zschuch, 26) aus Penig hat vor wenigen Tagen seinen Song "Liebe auf Techno" veröffentlicht. © Kristin Schmidt

"Am 15. März kommt 'Puppe' raus", verrät Markus Zschuch (26) alias "DJ Marque S". Auf die Veröffentlichung freut er sich schon sehr. Noch erfreuter ist er aber darüber, dass "Liebe auf Techno" bei seinen Fans so gut ankommt.

"Zur Release-Party im Brauclub war viel los." Die Party sei innerhalb von vier Tagen mit Brauclub-Leiter Kevin Eckert (27) spontan geplant worden. Der Rapper "Mirco Kima" aus Luzern schrieb den Song, Markus Zschuch produzierte ihn.

Der junge Peniger legte bereits als 16-Jähriger in Clubs auf. "Mit 17 nahm ich dann an einem DJ-Contest teil. Das fand ich echt interessant." Nach einem Besuch einer DJ-Schule war Markus Zschuch klar, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen möchte.

Seit 2015 arbeitet er nun schon als DJ. "Ich durfte bereits in Österreich, Italien und der Schweiz sowie bei Festivals in der Region auflegen", so der gelernte Einzelhandelskaufmann. "Mein großes Ziel ist es, in Kroatien hinter dem DJ-Pult zu stehen und europaweit die Clubszene aufzumischen."