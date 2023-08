Erneute Unwetter über Sachsen: Starkregen und Sturm wüten in Fußball-Stadion

Auch am Donnerstag zogen Unwetter über Sachsen, hier über Kuhschnappel. © Andreas Kretschel

Am Donnerstagnachmittag zog erneut eine Schlechtwetterfront über das Erzgebirge.

In Bockau stürzten nach ersten Informationen mehrere Bäume auf verschiedenen Straßen um. Unter anderem auch der Bösewetterweg. Dort kappte ein Baum sogar eine Stromleitung.

Erst als der Energieversorger den Strom abstellte, konnten die Einsatzkräfte den Baum zerlegen und von der Straße räumen.

Insgesamt waren von den Feuerwehren Bockau und Albernau 22 Einsatzkräfte im Einsatz.

Der heftige Regen überflutete auch kurzzeitig die Bahnhofstraße.



Auch in der Nacht zu Freitag soll es ungemütlich weitergehen, der Regen soll nur kurz in den frühen Morgenstunden stoppen. Der Freitag startet dann heiter, in der zweiten Tageshälfte sollen aber erneut Schauer und Gewitter niedergehen - bei Temperaturen um die 30 Grad.

Erst am Dienstag kam es zu mehreren Feuerwehreinsätzen aufgrund des Unwetters im Erzgebirge.