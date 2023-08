Sachsen kommt nicht zur Ruhe! Schon wieder Unwetter-Front auf dem Weg in den Freistaat

Leipzig - Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Sachsen auf einige heftige Gewitterfronten einstellen.

Am Donnerstag und Freitag könnte es noch mal ungemütlich werden in Sachsen. © Jan Woitas/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor örtlichen "teils unwetterartigen" Gewittern.

So begann der Tag zwar lediglich mit lockerer Bewölkung und einzelnen Schauern, gegen Nachmittag soll sich der Himmel aber deutlich zuziehen.

Beginnend im Bergland wird es bei Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad zu teils kräftigen Schauern und Gewittern kommen, die von starken Böen begleitet werden.

Ähnlich ungemütlich soll es dann auch in der Nacht weitergehen, bis der Regen schließlich in den frühen Morgenstunden - zumindest kurzzeitig - stoppen soll. Stattdessen wird dann vor starker Nebelbildung gewarnt.

Wie bereits am Vortag beginnt der Freitag in Sachsen zwar recht heiter, verwandelt sich in der zweiten Tageshälfte aber erneut in eine Landschaft aus Schauern und Gewittern. Das alles bei Werten bis zu 30 Grad.