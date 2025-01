Erstmals in Deutschland: Sachsen setzt neue Fußfessel zum Schutz von Frauen ein!

Dresden/Wiesbaden - Elektronische Aufenthaltsüberwachung ist deutschlandweit nicht neu. Jetzt jedoch wird hierzulande erstmals eine Fußfessel nach dem spanischen Modell (DV-Technik) zum Schutz vor häuslicher Gewalt eingesetzt. Der erste deutsche Fall - in Sachsen !

Das spanische Modell der elektronischen Fußfessel wird erstmals in Deutschland eingesetzt. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

"Bei der zu schützenden Person handelt es sich um die Ex-Frau des Täters, der bereits eine Haftstrafe verbüßt hat", so Hessens Justizminister Christian Heinz (48, CDU) und die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (48, CDU) in einer Erklärung am heutigen Dienstag.

"Das Kontakt- und Annäherungsverbot wird nun bei ihm mithilfe der Fußfessel nach dem spanischen Modell kontrolliert."

Hessen habe die Fußfessel mit der neuen Technik bereits 2024 eingeführt. Länder können diese in den Fällen der sogenannten Führungsaufsicht schon jetzt anwenden. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, die nach einer Haftstrafe angewendet werden kann.

Nun wolle man deren Einsatz ausweiten und ein bestehendes Gewaltschutzgesetz abändern - für den vorsorglichen Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, so die Minister.