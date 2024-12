Dramatische Rettung! 75-Jähriger kommt mit Auto von Straße ab und landet im Wasser

Pockau-Lengefeld - Glück im Unglück: Ein 75-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen am gestrigen Samstagabend in Pockau-Lengefeld (Erzgebirgskreis) von der Straße ab und stürzten in einen Mühlgraben. Beide konnten glücklicherweise gerettet werden.