Erzgebirge: Chaoten legen Feuer in Supermarkt und plündern Imbiss

Aue - Großer Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Dienstag in Aue (Erzgebirge)! Chaoten brachen in einen Supermarkt ein, setzten darin einen Container in Brand. Anschließend plünderten die Täter einen Imbiss. Insgesamt richteten die Einbrecher mit ihrer Zerstörungswut einen hohen Sachschaden an.