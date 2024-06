03.06.2024 14:44 1.188 Erzgebirge: Irrer Messer-Mann hämmert nachts gegen Polizeirevier

Ein 22-jähriger Messer-Mann hämmerte in der Nacht auf Montag gegen das Polizeirevier in Stollberg (Erzgebirge). Er landete in einer Psychiatrie.

Von Julian Winkler

Stollberg - Ein offenbar geistig verwirrter Messer-Mann (22) sorgte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Stollberg (Erzgebirge) für Aufregung: Der 22-Jährige hämmerte mit einem Messer in der Hand gegen das Fenster eines Polizeireviers, forderte die Beamten auf, herauszukommen. Schock für Polizisten des Reviers in Stollberg (Erzgebirge): Mitten in der Nacht hämmerte ein Messer-Mann (22) gegen ein Fenster. © 123RF/angelarohde Der Irrsinn spielte sich gegen 0.30 Uhr vor dem Polizeirevier in der Zwönitzer Straße ab. Der 22-Jährige schlug gegen die Fensterscheiben des Besucherraums, hatte dabei ein Küchenmesser (etwa 20 Zentimeter Klingenlänge) in der Hand. Er forderte die Beamten auf, zu ihm herauszukommen. "Nachdem Unterstützungskräfte angefordert waren, begab sich ein Polizist nach draußen und versuchte unter Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstandes, den aggressiven und drohenden Mann zu beruhigen", so ein Polizeisprecher. Doch der Aggro-Mann ließ sich nicht beruhigen, wollte das Messer nicht auf den Boden legen. "Stattdessen flüchtete er in Richtung Bachgasse, noch bevor weitere Polizisten am Polizeirevier eintrafen", heißt es von der Polizei. Erzgebirge Streit unter Jugendlichen in Aue eskaliert: 14-Jähriger verletzt Daraufhin suchten die Beamten den Messer-Mann im Stadtgebiet von Stollberg. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Polizei schnappt verwirrten Messer-Mann: Psychiatrie! Einige Anwohner wurden auf den Polizeieinsatz aufmerksam und verrieten den Polizisten, wohin der Mann gelaufen war. Gegen 2 Uhr konnten die Beamten den 22-jährigen Deutschen endlich schnappen. Er ließ sich in der Pfarrstraße widerstandslos überwältigen.



Das Messer, welches griffbereit am Hosenbund war, wurde sichergestellt, der Mann kam aufs Revier. Dort stellte sich heraus, dass sich der 22-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Daher wurde der Messer-Mann in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

