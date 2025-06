13.06.2025 15:40 Stromabschaltung im Erzgebirge: Diese Kreuzungsampel ist ebenfalls betroffen

Am Samstagmorgen muss an der Blauen-Engel-Kreuzung in Aue (Erzgebirge) der Strom vorübergehend abgestellt werden.

Von Sarah Fuchs

Aue - Am Samstagmorgen muss an der Blauen-Engel-Kreuzung in Aue (Erzgebirge) der Strom vorübergehend abgestellt werden. Alles in Kürze Stromabschaltung in Aue am Samstag

Betroffen: Altmarkt 2 und Rudolf-Breitscheid-Straße 2

Ampelanlage Blauen-Engel-Kreuzung ist betroffen

Abschaltung von 6 Uhr bis 13 Uhr geplant

Grund: Dringende Reparaturen wegen Kabelfehlers Mehr anzeigen An der Kreuzung beim Hotel "Blauer Engel" wird am Samstagmorgen der Strom abgeschaltet. © Uwe Meinhold Wie die Stadtwerke Aue-Bad Schlema am Freitag mitteilten, muss die Stromversorgung im Bereich Altmarkt 2, Rudolf-Breitscheid-Straße 2, am Samstag von etwa 6 Uhr bis 13 Uhr unterbrochen werden. Davon ist auch die Ampelanlage an der viel befahrenen Blauen-Engel-Kreuzung betroffen. Doch neben den Autofahrern gilt der Hinweis auch den Haushalten und Betrieben. Um mögliche Schäden zu vermeiden, sollten elektrische Geräte vorsorglich vom Netz genommen oder ausgeschaltet werden. Erzgebirge Erstes Rennen: Burg Scharfenstein lässt die Enten los Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Stellt daher sicher, dass die Stromversorgung wieder hergestellt ist, bevor Ihr versucht, die Geräte wieder in Betrieb zu nehmen. Grund der Abschaltung seien dringende Reparaturen aufgrund eines Kabelfehlers. Bei Rückfragen stehen Mitarbeiter unter der folgenden Info-Hotline zur Verfügung: 0800 1478523.

Titelfoto: Uwe Meinhold