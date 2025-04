Wegen US-Zöllen: Erzgebirgs-Kunsthandwerker blicken gebannt nach Amerika

Marienberg - Seit US-Präsident Donald Trump (78) 20-Prozent-Zölle für Waren aus Deutschland ankündigte (und für 90 Tage wieder aussetzte), ist die Export-Wirtschaft in Aufruhr - auch im Erzgebirge. Das ist sogar für den "Holzkopf" Donald Trump eine ganz harte Nuss ...

US-Präsident Donald Trump (78) fordert bald 20 Prozent Zoll für Waren aus der EU. © IMAGO/MediaPunch

Die Firma Steinbach Volkskunst stellt in Marienberg hauptsächlich Nussknacker her, die auch in die USA exportiert werden.

Seit drei Wochen gibt es eine neue Figur im Sortiment: "The Resolute Desk of the President" - ein 25 Zentimeter hohes Männlein mit starker Ähnlichkeit zum mächtigsten Mann der Welt.

Offiziell darf die Figur nicht wie Trump heißen, weil der Name geschützt ist. Glücklicherweise ist es die gelbhaarige Föhnwelle nicht.

Die Zolldrohung des echten Trump machen Firmeninhaber Rico Paul (45) noch nicht zu schaffen: "Unsere Großkunden, die ihre Bestellungen fast alle im Januar platziert haben, bleiben alle bei den Bestellungen. Niemand storniert und verhandelt die Preise auch nicht nach", erzählt Rico Paul.