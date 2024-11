Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Garage komplett abgefackelt!

Lauter-Bernsbach - Großeinsatz am Gehringsbergweg in Lauter-Bernsbach (Erzgebirge): Gegen 9 Uhr geriet am Mittwoch eine Doppelgarage in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Lauter, Bernsbach und Aue rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.