Pilzsaison gestartet: Das müssen Sammler jetzt wissen

Stollberg/Euba - Die Pilzsaison hat begonnen. Die ersten Sammler sind schon jetzt in den Wäldern eifrig unterwegs. Zudem verlängert sich wegen des Klimawandels die Hauptsaison immer weiter. Pilzberaterin Jana Colditz (60) gibt Tipps, was Sammler ab jetzt wissen müssen.

Alles in Kürze

Reicher Fund: Klaus Wolfrum (75) sammelte jede Menge Steinpilze. © Ralph Kunz

Die Tage werden wieder wärmer. Außerdem ist das Wetter so nass wie lange nicht. Eine gute Gelegenheit für Liebhaber von Champignons, Steinpilzen und Co., ins Dickicht zu gehen und nach den begehrten Gewächsen zu suchen.

Klaus Wolfrum (75) aus Chemnitz war am Dienstag im Struthwald zwischen Euba und Flöha unterwegs. Der strömende Regen hat den Rentner von seiner Sammellust nicht abgehalten: "Meine Eltern sind schon in die Pilze gegangen", erzählt Wolfrum. Und am Dienstag hatte er besonders viel Glück: Sein mitgebrachter Sack war voller Steinpilze. Die werden nun zu Hause verarbeitet und ins Gefrierfach gelegt - für den Winter.

In der Tat sind warmes Wetter und nasser Boden ideale Voraussetzungen, um auf Pilzsuche zu gehen. Und wo gibt es die besten Prachtstücke?