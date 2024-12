Irre! Aggro-Frau legt sich auf Bahngleise und beißt Polizistin!

Breitenbrunn/Erzgebirge - Einfach nur lebensmüde! Eine völlig betrunkene Frau (42) legte sich am gestrigen Dienstagabend im Drogenrausch auf die Bahngleise im Erzgebirge . Ein Zug konnte gerade noch bremsen und einen fatalen Zusammenstoß verhindern. Statt sich helfen zu lassen, attackierte die Drogen-Frau anschließend die Polizei . Unter großer Anstrengung wurde sie in eine Klinik gebracht.

Wenig später kümmerten sich Rettungskräfte um die Frau, später kam die Bundespolizei hinzu. Die 42-Jährige verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten, spuckte in ihre Richtung, trat nach ihnen und biss einer Polizistin in den Arm. "Wegen der getragenen Einsatzbekleidung kam es jedoch zu keinen Verletzungen", heißt es von der Bundespolizei.

Der Irrsinn geschah auf der Bahnstrecke zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt. Kurz nach 19 Uhr musste ein Lokführer am Haltepunkt Breitenbrunn eine heftige Bremsung einleiten. Der Grund: Eine Frau lag auf den Gleisen! Schnell rappelte sich die Frau auf und stieg in den Zug, der mittlerweile die Türen geöffnet hatte. Anschließend betrat sie laut Bundespolizei die Fahrerkabine - die Tür zum Führerstand stand offen. Dort bedrängte sie den Lokführer.

Weil die Frau keine Ruhe gab, wurde sie in Handschellen zum Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/irenmoroz

"Wegen des völligen Verlustes der eigenen Steuerungsfähigkeit nahmen die Einsatzkräfte die Frau in Gewahrsam und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Doch freiwillig wollte die 42-Jährige nicht mitgehen. Daher musste sie auf dem Weg dorthin gefesselt werden. In der Klinik wurde sie ebenfalls fixiert.

Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.