02.08.2024 05:35 1.928 Mord in Annaberger Platte: Wurde der Mann mit einer Machete umgebracht?

Nach dem Leichenfund am vergangenen Sonntag in Annaberg-Buchholz laufen die Ermittlungen. Ein Augenzeuge will sogar möglicherweise eine Machete gesehen haben.

Von Sebastian Gogol

Annaberg-Buchholz - Nach dem Leichenfund am vergangenen Sonntag im Annaberger Wohngebiet Adam-Ries geht die Suche nach dem Killer unter Hochdruck weiter. Zum Ermittlungsstand hüllen sich Polizei und Staatsanwaltschaft bislang in Schweigen.

Auf dieser Etage befindet sich die Wohnung des 61-jährigen Libanesen, der Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. © Uwe Meinhold Wurde der 61-jährige Libanese mit einer Machete umgebracht? Ein Augenzeuge will gesehen haben, dass Ermittler einen Beutel mit einem längeren Gegenstand beschlagnahmt hätten. "Es sah aus wie ein größeres Messer oder eine Machete", sagt er gegenüber TAG24. Jedoch gibt es dazu von der Staatsanwaltschaft derzeit keine Bestätigung. "Weitere Details können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden", so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart am gestrigen Donnerstag auf TAG24-Anfrage. Auch Annabergs OB Rolf Schmidt (63, Freie Wähler) verfolgt den schockierenden Fall: "Da die polizeilichen Ermittlungen laufen und noch keine weiteren Informationen oder Hintergründe zum Fall bekannt sind, können wir hier noch keine Stellungnahme abgeben. Gegebenenfalls werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt äußern".

Titelfoto: Uwe Meinhold