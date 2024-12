Nach tragischem Unfall im Erzgebirge: Fünfjährige stirbt im Krankenhaus

Wolkenstein - Traurige Gewissheit nach dem Unfall während eines Spaziergangs im Erzgebirge am zweiten Weihnachtsfeiertag: Das fünfjährige Mädchen ist am gestrigen Sonntag gestorben.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ereignete sich der schwere Unfall im Erzgebirge. © privat

Am zweiten Weihnachtstag waren das Mädchen und ihre Großmutter in der Nähe der Stadt Wolkenstein in der Wolfsschlucht unterwegs, als sich ein Baumstumpf an einem Hang plötzlich löste und die beiden traf.

Die 61-jährige Frau und ihre kleine Enkelin waren schwer verletzt worden. Das kleine Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie die Polizei der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte, starb die Fünfjährige dort am Sonntag.

Auch die Großmutter erlitt schwere Verletzungen.

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, werden die Unfallumstände derzeit zusammen mit der Gemeinde geprüft.