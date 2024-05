Nazi-Skandal im Erzgebirge: "Ausländer raus"-Gegröle bei Beachparty!

Annaberg-Buchholz - Hässliche Szenen bei einer Beachparty im Erzgebirge : Mehrere Gäste grölten am Wochenende rechtsradikale Parolen. Der Club distanziert sich mittlerweile von derartigen Nazi-Gesängen und kündigt juristische Konsequenzen an.

Bei einer Beachparty im Erzgebirge wurden rechtsradikale Parolen gegrölt. Der Veranstalter kündigt Konsequenzen an. (Symbolbild) © 123RF/venerala

Cocktails, Party-Hits und Essen vom Grill: Dutzende junge Menschen feierten am Samstagabend auf der 6. Beachparty an der Waldbühne in Cunersdorf (Annaberg-Buchholz).

Doch die Feier verlief anders als geplant. Wie "Bild" berichtet, kam es während des ausgelassenen Abends zu einem Nazi-Skandal.

Ein Gast skandierte plötzlich die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" - wie schon auf Sylt zur Melodie von "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino.

Nach wenigen Sekunden stimmen mehrere Party-Gäste ein, skandieren ebenfalls die rechtsradikale Parole. Ein Video, das der "Bild" vorliegt, zeigt den Vorfall.

Mittlerweile reagierte der Veranstalter. Auf Facebook distanziert sich der Club, verurteilt rassistisches und menschenfeindliches Verhalten.

"Dies wird von uns nicht akzeptiert und wird Konsequenzen haben!" Der Veranstalter kündigte an, Strafanzeige zu stellen.