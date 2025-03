Schüler im Erzgebirge mit Messer bedroht: Bürgermeister wünscht sich Abschiebung des Täters

Aue-Bad Schlema - Schock an einer Oberschule in Aue-Bad Schlema: Am vergangenen Dienstag bedrohte ein Syrer (15) einen Mitschüler mit einem Messer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dennoch löst der Fall Entsetzen aus. Der Oberbürgermeister wünscht sich eine Abschiebung des Teenagers. Zudem wird die Schule nun durch einen Security-Dienst und die Polizei bewacht.