Nach Gewalt-Eskalation in Aue: Polizei führt große Razzia durch

Viele Bürger fühlen sich in Aue unsicher: Schlägereien, Diebstähle und Co. sind an der Tagesordnung. Daher führte die Polizei eine spontane Razzia durch.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Schlägereien, Diebstähle, Drogenhandel: Die Innenstadt von Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) ist ein heißes Pflaster! Seit Anfang des Jahres kommt es in der 19.000-Einwohner-Stadt immer wieder zu Straftaten. Das Sicherheitsgefühl der Bürger verschlechterte sich stetig. Am Dienstag führte die Polizei daher eine große Razzia durch. Der Postplatz in Aue (Erzgebirge): Hier kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten. © Niko Mutschmann Von 13 bis 18 Uhr waren 60 Beamte in Aue unterwegs - es wurde eine sogenannte Komplexkontrolle durchgeführt. Das Ziel: Drogenkriminalität bekämpfen und Straftaten verhindern. "Der Hintergrund dieser polizeilichen Einsatzmaßnahme ist eine Häufung von Gewaltstraftaten, Ladendiebstählen und Rauschgiftdelikten, die insbesondere seit Anfang des Jahres zur Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der Auer Bürgerinnen und Bürger führte", so ein Polizeisprecher. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich Teenager unterschiedlicher Nationalitäten, heißt es von der Polizei. Polizeimeldungen Nach Teilabsturz von Fassade in Bonner City: Kölnstraße wohl noch lange gesperrt Aus diesem Grund wurde am Dienstag eine spontane Razzia durchgeführt. Im Fokus lag dabei vor allem der Auer Postplatz - der Kriminalitäts-Hotspot der Stadt. Aber auch in der Poststraße, Bahnhofstraße, der Rudolf-Breitscheid-Straße und am Schwarzenberger Busbahnhof legten sich die Beamten auf die Lauer. Straftaten konnten die Polizisten dabei nicht feststellen. Dennoch wurden einige Passanten kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei einem Mann Cannabis und ein Klappmesser. Für mehr Sicherheit: Polizei kündigt weitere Kontrollen in Aue an Die Polizei führte in Aue eine sogenannte Komplexkontrolle durch. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Zudem wurden zwei Jugendliche geschnappt, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. "Sie waren bis dato als vermisst gemeldet", heißt es. Auch nach 18 Uhr blieben noch einige Polizisten in Aue. Das Ziel: die Kriminalitätsbekämpfung während der Abendstunden. Zudem kündigt die Polizei an, auch weiterhin spontane Razzia-Aktionen in Aue durchführen zu wollen. Allgemein wurde die Polizeipräsenz hochgefahren, heißt es. Polizeimeldungen Schüsse auf Supermarkt-Kunden: Polizei nimmt drei Jugendliche fest Diese Maßnahmen sind in Aue bitternötig! Seit Anfang des Jahres kam es vermehrt zu Messer-Attacken und weiteren Gewaltdelikten - wie etwa Anfang Februar, wo ein junger Mann ins Krankenhaus geprügelt wurde.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann, Kristin Schmidt