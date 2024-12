So kommt Ihr am Wochenende zur Bergparade in Marienberg

Chemnitz/Marienberg - Mit Bergparade und Weihnachtsmarkt lockt Marienberg (Erzgebirge) Besucher am dritten Adventswochenende in die Stadt. Wer nicht mit dem Auto im erzgebirgischen Schnee stecken bleiben will, kann den Sonderzug des Verkehrsverbunds Mittelsachsen (VMS) nehmen.