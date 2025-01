Winterwonderland wird zum Verhängnis: Glatte Straßen sorgen für Unfälle im Erzgebirge

Erzgebirge - Kräftige Schneefälle haben das Erzgebirge am Freitag nicht nur in ein Winterwonderland verwandelt, sondern auch für Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt.

Am Wochenende sind weiterhin Schneefälle für Sachsen vorhergesagt. Diese sollen allerdings am Sonntag in Regen übergehen. Die Straßen bleiben also weiterhin glatt.

Erstmeldung: 4. Januar, 8.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.42 Uhr