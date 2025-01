Ungemütliches Wochenende in Sachsen: Erst Schnee mit Sturm, dann auch noch Regen mit Glätte!

Am morgigen Sonntag legt Frau Holle dann richtig los: Laut DWD breitet sich von Südwest nach Nordost in ganz Sachsen Schneefall aus. Dabei sollen bis zum Mittag vorübergehend ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen.

Die Schneekanonen feuern: Wintersportler fahren im Skigebiet Altenberg die Piste hinunter und haben sichtlich Freude. © Robert Michael/dpa

Zum Ausklang der Weihnachtsferien stellen sich Sachsens Skigebiete am Wochenende auf einen erneuten Ansturm ein. Der bisherige Schneefall reicht aber nicht aus, um alle Pisten zu öffnen.

Am Fichtelberg sind aktuell die Abfahrt an der Himmelsleiter sowie die Strecke vom Gipfel durch den Wald zur Talstation der Schwebebahn geöffnet.

Am benachbarten Keilberg auf tschechischer Seite hatten am gestrigen Freitag nur 15 von 32 Pisten geöffnet. In Altenberg sind Schlepplift und Zauberteppich in Betrieb.