Suche nach Schatzsucher im Erzgebirge: Spürhunde schlagen an, aber was bedeutet das?

Chemnitz - Wird der Schatzsucher Oliver K. (34) im ehemaligen Bergwerksstollen in Frohnau jemals gefunden? Am Dienstag kamen zwei Leichenspürhunde am "Frisch-Glück-Stollen" zum Einsatz, wo der Vermisste unter Tage vermutet wird. Allerdings konnten die speziell ausgebildeten Hunde keine eindeutige Spur finden.