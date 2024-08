Erzgebirge: Kind (4) von Auto erfasst und schwer verletzt

Wolkenstein - Schlimmer Unfall im Erzgebirge : Ein Junge (4) fuhr mit einem Rad auf einer ruhigen Straße in Wolkenstein entlang, als ein Autofahrer den Vierjährigen offenbar übersah und erfasste. Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Kind (4) wurde am Sonntag in Wolkenstein (Erzgebirge) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. © 123rf/huettenhoelscher

Der Unfall geschah am gestrigen Sonntag gegen 16.45 Uhr im Ortsteil Falkenbach. Dort war das vierjährige Kind auf der Straße "Siedlung" auf einem Fahrrad unterwegs.

Die Straße liegt ruhig gelegen an einem Garagenkomplex, mehrere Einfamilienhäuser grenzen an. Autofahrer sollten mit besonderer Vorsicht in die Straße fahren - zumal die Fahrbahn sehr eng ist.

Und dennoch geschah es: Ein Renault-Fahrer (32) fuhr ebenfalls auf der Straße, übersah dabei vermutlich das Kind und erfasste es. "Das Kind kam zu Sturz und verletzte sich schwer", heißt es von der Polizei.

Schnell eilten Rettungskräfte heran und versorgten den Vierjährigen. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.