Sommerpause? Deshalb wurde diese Weihnachtspyramide im Erzgebirge abtransportiert

Schwarzenberg - Kurz vor Ostern mussten die Schwarzenberger Abschied von ihrer Weihnachtspyramide nehmen. Am Dienstag wurde die Krauß-Pyramide abgebaut.

Am Dienstag wurde die 1,5 Tonnen schwere Pyramide abgebaut und abtransportiert. Sie soll aufgearbeitet werden. © Stadt Schwarzenberg

Das Schmuckstück, das eigentlich an der Ecke Bahnhofstraße/Badstraße der Erzgebirgsstadt steht, wurde mithilfe von schwerer Technik von seinem Standort geholt und verladen.

Für die historische Pyramide geht es aber nicht in die Sommerpause, sondern zur Restauration.

"Zunächst wird die Pyramide bei einer Firma aus der Region 'abgescannt', um das Gestell mit seinen Maßen in digitalisierter Form vorliegen zu haben. Danach geht es weiter zur Aufarbeitung und Teilrestauration, ebenfalls in einheimischen Firmen. Das Gestell, die Teller und das Holzgerüst, auf welchem die alte Dame ihre Runden dreht, werden auf Vordermann gebracht", teilte die Stadtverwaltung mit.

Zur Weihnachtszeit soll die Pyramide wieder im alten Glanz erstrahlen.