Sommerpause? Deshalb wurde diese Weihnachtspyramide im Erzgebirge abtransportiert
Schwarzenberg - Kurz vor Ostern mussten die Schwarzenberger Abschied von ihrer Weihnachtspyramide nehmen. Am Dienstag wurde die Krauß-Pyramide abgebaut.
Das Schmuckstück, das eigentlich an der Ecke Bahnhofstraße/Badstraße der Erzgebirgsstadt steht, wurde mithilfe von schwerer Technik von seinem Standort geholt und verladen.
Für die historische Pyramide geht es aber nicht in die Sommerpause, sondern zur Restauration.
"Zunächst wird die Pyramide bei einer Firma aus der Region 'abgescannt', um das Gestell mit seinen Maßen in digitalisierter Form vorliegen zu haben. Danach geht es weiter zur Aufarbeitung und Teilrestauration, ebenfalls in einheimischen Firmen. Das Gestell, die Teller und das Holzgerüst, auf welchem die alte Dame ihre Runden dreht, werden auf Vordermann gebracht", teilte die Stadtverwaltung mit.
Zur Weihnachtszeit soll die Pyramide wieder im alten Glanz erstrahlen.
Pyramide ist seit 1996 an ihrem Standort
Die Pyramide besteht aus einer metallenen Stangen-/Stabkonstruktion mit fünf Etagen. Sie ist mehr als sieben Meter hoch und bringt stolze 1,5 Tonnen auf die Waage. Auch der Flügeldurchmesser kann sich mit 3,30 Metern und insgesamt 20 Flügeln sehen lassen.
Die Krauß-Pyramide kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Idee zum Bau hatte der Industrielle Friedrich Emil Krauß (1895-1977), der ein Förderer der erzgebirgischen Volkskunst war.
Ihr Debüt hatte sie 1934 in Aue bei der Deutschen Krippenschau und gilt damit als älteste erhaltene und noch im Betrieb befindliche Großpyramide in Deutschland.
In Schwarzenberg stand sie erst auf der Terrasse des Ratskellers. Seit 1996 ist sie an ihrem heutigen Standort zu Hause.
Die ersten Modellfiguren kann man noch heute in der Dauerausstellung auf Schloss Schwarzenberg sehen.
Der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 13. Dezember statt.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Hendrik Schmidt, Stadt Schwarzenberg