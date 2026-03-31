Räuchermann aus "Bauer sucht Frau" geht jetzt in Serie
Olbernhau - Dieses Raachermannl eroberte Herzen im Fernsehen: Bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" schenkte Landwirt Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda bei Olbernhau (Erzgebirge) seinen Hofdamen einen naabelnden Bauern. Die Räucherfigur gibt es nun auch offiziell im Verkauf.
Die Idee für das ausgefallene Geschenk hatte sein Nachbar Ronny Eichler (46). Er arbeitet bei den Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau (KWO) im Vertrieb.
"Gemeinsam änderten sie damals unseren Bauern ab und ergänzten das 'Bauer sucht Frau'-Logo", erinnert sich André Grondmann (52), Assistent der Geschäftsführung.
Im November überreichte Thomas die besonderen Figuren an seine Auserwählten Michaela und Sandra – und traf voll ins Schwarze. Die Begeisterung war riesig.
Nicht nur bei den Damen: Nach der Ausstrahlung im TV hagelte es plötzlich Anfragen. "Dann sind wir auf RTL zugegangen und haben uns die Lizenz und Genehmigung eingeholt", sagt Grondmann. Auch beim Sender kam der Räucher-Bauer bestens an.
Für die Serienproduktion wurde das Design leicht verändert
Jetzt geht das Raachermannl offiziell in Serie: Rund 1500 Exemplare sollen innerhalb eines Jahres entstehen. Michaelas und Sandras Männchen bleiben jedoch Einzelstücke.
Für die Serienproduktion wurde das Design leicht verändert: Statt grünem Hemd trägt er nun Blau. Ihr bekommt den Räucher-Bauern im KWO-Shop online.
Dazu gibt's liebevolle Details wie Korb, Harke, Hut und sogar ein Schweinchen zu seinen Füßen. "Das steht für das Glück, dass Thomas am Ende mit seiner Auserwählten nach Hause fährt", so Grondmann.
So viel Glück hatte der TV-Landwirt privat allerdings noch nicht: Nach dem Wiedersehen kam das Liebes-Aus. Thomas und Michaela gingen getrennte Wege ...
Titelfoto: Kristin Schmidt