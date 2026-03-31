Räuchermann aus "Bauer sucht Frau" geht jetzt in Serie

Olbernhau - Dieses Raachermannl eroberte Herzen im Fernsehen: Bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" schenkte Landwirt Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda bei Olbernhau ( Erzgebirge ) seinen Hofdamen einen naabelnden Bauern. Die Räucherfigur gibt es nun auch offiziell im Verkauf.

Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda nahm im letzten Jahr bei "Bauer sucht Frau" teil. © Sven Gleisberg

Die Idee für das ausgefallene Geschenk hatte sein Nachbar Ronny Eichler (46). Er arbeitet bei den Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau (KWO) im Vertrieb.

"Gemeinsam änderten sie damals unseren Bauern ab und ergänzten das 'Bauer sucht Frau'-Logo", erinnert sich André Grondmann (52), Assistent der Geschäftsführung.

Im November überreichte Thomas die besonderen Figuren an seine Auserwählten Michaela und Sandra – und traf voll ins Schwarze. Die Begeisterung war riesig.

Nicht nur bei den Damen: Nach der Ausstrahlung im TV hagelte es plötzlich Anfragen. "Dann sind wir auf RTL zugegangen und haben uns die Lizenz und Genehmigung eingeholt", sagt Grondmann. Auch beim Sender kam der Räucher-Bauer bestens an.