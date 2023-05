Europäische Union wappnet sich mitten in Dresden gegen Katastrophen

Dresden - Es sei nicht weniger als das "humanitäre Drehkreuz Europas": Im Kampf gegen künftige Katastrophen und Pandemien wappnet sich die Europäische Union mit einer Ausrüstungsreserve - und das mitten in Dresden . Das Deutsche Rote Kreuz weihte am Mittwoch sein neues Logistikzentrum feierlich ein.

Innerhalb von zwei Stunden muss etwa Daniel Schmitz (27) die Ausrüstung auf die Straße bekommen. © Thomas Türpe

Bereits 2020 schaffte das DRK im Auftrag der EU Schutzausrüstung im Wert von sechs Millionen Euro nach Dresden.

Zusammen mit den Johannitern betreibt das DRK fünf dieser Notfall-Lager in ganz Deutschland. Das Konsortium ist auf zunächst sieben Jahre angelegt und bevorratet aktuell Ausrüstung im Wert von 108 Millionen Euro.

"Wir leben in einer Zeit, in der wir mit Katastrophen und Krisen schneller umgehen müssen", sagte Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk (54, CDU). "Da tut es gut zu wissen, dass unser DRK in Sachsen leistungsfähig ist."