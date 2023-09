Experimentelle Feinkost mitten in Sachsen: Kann man mit Wasser oder Glühlampen Musik machen?

Das Duo "Beispiel", bestehend aus Frank Bretschneider und Jan Jelinek, eröffnet am morgigen Samstag die Veranstaltung "Lehnmusik" im Lehngericht Augustusburg. © Udo Siegfriedt

Wer eine Antwort auf diese Fragen sucht, kann sich an drei Wochenenden vom morgigen Samstag bis 14. Oktober internationale Stars der experimentellen Musik anschauen - im beschaulichen Augustusburg (Mittelsachsen).

Felix Forsbach (38), selbst Musiker, kuratiert zusammen mit dem Verein "auf weiter Flur" die Veranstaltung "Lehnmusik" im Lehngericht am Markt. "Es ist ein sehr mutiges Unterfangen, weil es zum Teil international sehr bekannte Künstler und Bands sind", so Forsbach.

Unter anderem spielt das haitianische Sextett "Chouk Bwa & The Ångströmers" am 2. Oktober. "Sie verbinden haitianische Voodoo-Kultur mit elektronischer, basslastiger Musik", erklärt Forsbach. Am morgigen Samstagabend, 20 Uhr, startet das experimentelle Duo "Beispiel", bestehend aus Techno-Produzent Jan Jelinek und dem gebürtigen Chemnitzer Frank Bretschneider.