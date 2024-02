10.02.2024 11:37 962 Explosion auf Baustelle! DIXI-Klo gesprengt

Unbekannte haben in in der Nacht zu Samstag auf einer Baustelle in der Ludwig-Jahn-Straße in Döbeln ein DIXI-Klo gesprengt.

Von Claudia Ziems

Döbeln - Unbekannte sprengen DIXI-Klo in Döbeln! Unbekannte haben in in der Nacht zu Samstag in Döbeln ein DIXI-Klo gesprengt. (Symbolbild) © Holm Helis Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Ludwig-Jahn-Straße in der Nacht zu Samstag ein mobiles Klo gesprengt. Das Toilettenhäuschen wurde durch die Explosion komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Holm Helis