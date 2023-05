Fakten zu Asylbewerbern & Flüchtlingen in Sachsen: Hier sind die Zahlen

Dresden - Das Thema Zuwanderung wird gegenwärtig heftig diskutiert. Dabei tun Sachlichkeit, Menschlichkeit und Wissen oft Not. Hier Fakten & Zahlen zur aktuellen Situation in Sachsen .

Laut Ausländerzentralregister (AZR) hielten sich zum Stichtag 31. März 2023 in Sachsen insgesamt 13.966 Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (anhängiges Asylverfahren) und 11.656 Geduldete auf. Neben 14.888 Flüchtlingen entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention waren 681 Asylberechtigte, 8963 subsidiär Schutzberechtigte (ihnen würde bei Rückkehr ins Heimatland ernsthafter Schaden drohen) und 5856 Personen mit Abschiebungsverboten erfasst.

Wie viele Menschen leben als Asylsuchende, Geduldete und Flüchtlinge in Sachsen?

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. Abgelehnte Asylbewerber werden in regelmäßigen Abständen mit dem Flieger in ihre Heimat abgeschoben. © dpa/Michael Kappeler

Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Geflüchtete hielten sich zum Stichtag 31. März 2023 in Sachsen auf und wie viele von ihnen geduldet?



Zum Stichtag waren insgesamt 15.052 ausreisepflichtige Personen erfasst, von denen 11.656 geduldet waren. "Der Hauptgrund für eine Duldung ist, dass die Person aktuell nicht abgeschoben werden kann, weil der Herkunftsstaat - beispielsweise derzeit Indien, Russland oder Marokko - oder die Person selbst nicht kooperiert", heißt es aus Sachsens Innenministerium.

Familiäre Gründe stellen zudem einen wichtigen Duldungsgrund (betrifft 1073 Fälle) dar - etwa, wenn sich ein Familienmitglied noch im Asylverfahren befindet oder das Kind bzw. ein Ehepartner der ausreisepflichtigen Person in Deutschland aufenthaltsberechtigt ist.

Personen mit einem Aufenthaltstitel oder einer Niederlassungserlaubnis haben in Deutschland Anspruch auf einen Integrationskurs, der aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs besteht. Wie lange muss ein Berechtigter gegenwärtig in Sachsen auf eine Teilnahme an einem Integrationskurs warten?

Mitunter vergehen mehrere Monate, bis die Person solche Kurse belegen kann. Dabei gibt es extreme Unterschiede zwischen Stadt und Land. In den Zentren sind die Kurse überlaufen. In der Provinz gibt es freie Kapazitäten, aufgrund der langen Anreisewege und des schlecht ausgebauten ÖPNV.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (64, SPD) setzt sich dafür ein, dass Kapazitäten besser genutzt und insgesamt mehr Kurse angeboten werden. Sie forderte darum das BAMF auf, Hürden beim Anwerben von Lehrkräften abzubauen.