Fehltritt auf dem Carolafelsen: Bergwacht rettet verletzte Frau

Von Eric Hofmann, Marco Förster

Bad Schandau - Schmerzhafter Fehltritt in bester Lage! Auf dem Plateau des Carolafelsens stolperte eine Wanderin (52), verletzte sich dabei an Fuß und Rücken. Für die Bergwacht nicht der einzige Einsatz an den vergangenen Tagen - dabei geht die Saison gerade erst los.