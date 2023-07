Feier zum Lückenschluss: A72 zwischen Rötha und Leipzig ab Samstag durchgängig befahrbar

Von Christian Grube

Leipzig - Was lange wärt, wird endlich gut? So oder so ähnlich könnte man den Bau der Autobahn 72 bezeichnen. Seit 2003 wird sie auf einer Länge von 62 Kilometern zwischen Chemnitz und Leipzig gebaut. Jetzt nun der Lückenschluss auf dem letzten Teilstück zwischen Rötha und dem Kreuz Leipzig Süd – zumindest teilweise.