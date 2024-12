Festliche Straftat: Blitzer mit Geschenkpapier lahmgelegt!

Dieser Blitzer an der S95 wurde weihnachtlich verpackt und funktionsunfähig gemacht. © Lausitznews

Im Haselbachtaler Ortsteil Gersdorf hatten bisher unbekannte Personen offenbar noch massig Geschenkpapier übrig und umhüllten damit einen Blitzer an der S95.

Beamte in einem Streifenwagen bemerkten die festliche Blitzer-Säule am gestrigen Mittwochmorgen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Dieser Blitzer an der Kreuzung Niedergersdorfer Straße/Bahnhofstraße war dabei wahrlich ein Geschenk - zumindest für Raser.

Die Funktionsfähigkeit des Geräts war laut Polizei vorübergehend mindestens stark eingeschränkt, wenn nicht gar komplett eingestellt.