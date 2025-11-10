Unfall in Bautzen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bautzen - Eine Frau ist am Montag von einer Autofahrerin in der Bautzener Innenstadt angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Wie genau es zu dem schweren Unfall kam, ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 6.45 Uhr zum schweren Verkehrsunfall.

Eine 55 Jahre Autofahrerin wollte von der Weigangstraße auf die Wallstraße abbiegen, dabei übersah sie jedoch augenscheinlich eine Fußgängerin (54), welche soeben die Straße überqueren wollte.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß erlitt die 54-Jährige schwere Verletzungen, zum Sachschaden konnte die Polizei bis jetzt noch nichts sagen.

Die Kreuzung war zwischenzeitlich voll gesperrt, mittlerweile konnte die Sperrung aufgehoben werden, sodass der Verkehr wieder rollt.