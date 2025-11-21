Schlimmer Unfall in Bautzen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bautzen - In Bautzen wurde eine 21-jährige Fußgängerin am Donnerstagabend von einem Auto erfasst. Die junge Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die junge Frau wurde von einem Auto erfasst, als sie die Straße queren wollte. © LausitzNews.de/Florian Nicks

Gegen 19.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Auf dem Gesundbrunnenring in Bautzen wurde eine junge Frau im Kreuzungsbereich von einem Audi (Fahrer 22) angefahren.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dresden geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Audi-Fahrer nach links abbiegen, die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Doch die Fußgängerin, die die Straße queren wollte, übersah der Audi-Fahrer offenbar.