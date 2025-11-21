Schlimmer Unfall in Bautzen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt
Bautzen - In Bautzen wurde eine 21-jährige Fußgängerin am Donnerstagabend von einem Auto erfasst. Die junge Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Gegen 19.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Auf dem Gesundbrunnenring in Bautzen wurde eine junge Frau im Kreuzungsbereich von einem Audi (Fahrer 22) angefahren.
Die Fußgängerin wurde schwer verletzt, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dresden geflogen.
Nach ersten Erkenntnissen wollte der Audi-Fahrer nach links abbiegen, die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.
Doch die Fußgängerin, die die Straße queren wollte, übersah der Audi-Fahrer offenbar.
Für die Dauer des Einsatzes war die Straße rund um die Unfallstelle voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Hergang. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
