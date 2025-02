Feuerwehr Großeinsatz: Scheune in Ottendorf steht in Flammen!

Ottendorf-Okrilla - Im Landkreis Bautzen ging am Montagmorgen eine Scheune in Flammen auf! Der Brand verursachte einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Die Scheune wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © xcitepress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach am frühen Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ein Feuer in einer Scheune auf der Radeberger Straße in Ottendorf-Okrilla aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits im Vollbrand.

Die Einsatzkräfte konnten zwar verhindern, dass sich das Feuer auf angrenzende Gebäude ausbreitete. Die Scheune wurde jedoch durch die Flammen vollständig zerstört.