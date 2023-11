Feuerwehr kämpft gegen Großbrand im Erzgebirge: Fenster sollen geschlossen bleiben

Leukersdorf, Seifersdorf - Warnung an alle Bürger, die im Erzgebirge in Seifersdorf und Leukersdorf wohnen. Ein Großbrand hält die Feuerwehr in Leukersdorf in Atem, Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben. Das bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz am Abend gegenüber TAG24.