26.02.2025 12:13 650 Feuerwehreinsatz in Döbeln: Wohnung nach Küchenbrand ruiniert

Am Donnerstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Döbeln - Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr in Döbeln (Mittelsachsen) ausrücken. Die Feuerwehr war am Donnerstag bei einem Brand in Döbeln im Einsatz. © EHL Media/Justin Kurowski In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Givorstraße war gegen 10 Uhr ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Dort "war Mobiliar in Brand geraten, wobei mutmaßlich ein Kind der Mieterin diesen verursacht hatte", heißt es von der Polizei. Der Brand konnte zügig von der Mieterin gelöscht werden. Laut Polizei ist die Wohnung jedoch aktuell nicht mehr bewohnbar. In einer Küche gerieten Möbel in Brand. © EHL Media/Justin Kurowski Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Erstmeldung: 26. Februar, 12.13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.33 Uhr

Titelfoto: Montage: EHL Media/Justin Kurowski