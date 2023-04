Fiese Masche: Betrüger gibt sich als "Bares für Rares"-Mitarbeiter aus

Görlitz - Ein Betrüger zog im Spätsommer 2021 durch die Oberlausitz , wollte angeblich Antiquitäten erwerben. So gab er sich quasi als Handlanger von Horst Lichter aus, gab an, für die ZDF-Sendung " Bares für Rares " zu arbeiten. Stattdessen aber machte der angebliche Händler nur lange Finger.

Am 23. Juni 2021 klingelte es bei einem älteren Ehepaar in Löbau: Vor der Tür stand ein rund 50-jähriger Mann, wollte Antiquitäten kaufen.

Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei nach dem Trödelbetrüger. © Polizei

Noch dreister wenige Wochen später: Einer Rentnerin (77) in Weißwasser schwindelte er vor, für "Bares für Rares" zu arbeiten, prüfte dann zwei Stunden lang ihren Schmuck genau.

Anschließend bot er mehrere Tausend Euro und lud Ringe, Ketten und Goldschmuck im Wert von 1000 Euro in sein Auto.

Weil das Geschäft so gut gelaufen sei, bot er ihr auch noch ein Topfset für den angeblichen Vorzugspreis von 1000 Euro an, kassierte diese ebenfalls und fuhr mit der Ankündigung davon, der Chef komme dann vorbei. "Die Frau wartete vergebens. Die Töpfe hatten einen Wert von 60 Euro", so Polizeisprecherin Anja Leuschner (35).

Mittlerweile hat die Kripo neue Erkenntnisse: "Wir gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt."

Wer etwas zu dem falschen Händler weiß: Tel. 03576/26 20.