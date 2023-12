Fliegender Weihnachtsmann verteilt in Sachsen Geschenke

Jahnsdorf - Vor den Toren von Chemnitz fliegt der Weihnachtsmann nicht mit dem Schlitten, sondern mit einer roten Cessna - gesteuert von einem Rentier. Schon am 23. legt er für eine vorfristige Bescherung einen Zwischenstopp in Jahnsdorf ein und verteilt Geschenke an Kinder.