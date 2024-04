Flohmarkt soll helfen, abgebrannte Barock-Kirche in Großröhrsdorf wiederaufzubauen!

Nach dem Großbrand im August 2023 sind die Überreste der Stadtkirche Großröhrsdorf inzwischen gesichert. Das Gotteshaus soll unbedingt wiederaufgebaut werden. © Robert Michael/dpa

Auf dem Gelände des Rödertalparks Großröhrsdorf wird am 11. April (16 bis 18 Uhr), am 12. April (10 bis 17 Uhr) und am 13. April (8 bis 11 Uhr) alles feilgeboten, was Kids kleidet.

Schon wenige Wochen nach dem Brand im Landkreis Bautzen organisierte eine Eltern-Initiative einen solchen Flohmarkt. Die Resonanz war so groß, dass es nun einen zweiten Markt gibt.

Wieder gehen alle Einnahmen zu 100 Prozent an die "kindgerechte Ausstattung unserer neuen Stadtkirche".

Parallel läuft die Ideensuche für den Neuaufbau. Während sich Eltern vor allem einen Kindergottesdienst-Raum wünschen, schwärmen andere für die "Einbettung" in umgebende Natur.

Ein Perspektivteam besuchte die Trinitatiskirche Dresden, die Petrikirche Freiberg und die Lutherkirche Meißen, um Inspirationen zu sammeln. Auch die Spendenbereitschaft reißt nicht ab.