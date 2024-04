Fluchtpunkt Colditz: Mit "HistoPads" auf den Spuren dramatischer Geschichte(n)

Colditz - Hinter den Mauern des Colditzer Schlosses im Landkreis Leipzig lauern spannende Geschichten von spektakulären Fluchten aus der Zeit vor 1945, als das Schloss Gefangenenlager für Offiziere der Alliierten war. Ein ambitioniertes Museumsprojekt hat diesen Schatz nun gehob en - u nd das damit verbundene Gedenken an die du nkelste Phase der deutschen Geschichte.

Jagdschloss, Krankenhaus, Irrenanstalt: Im Zweiten Weltkrieg war Schloss Colditz Kriegsgefangenenlager für Offiziere (Oflag IV C) und Schauplatz spektakulärer Ausbruchsversuche. Heute befinden sich dort eine Jugendherberge und die Landesmusikakademie Sachsen, seit Dienstag ist das Schloss auch Museum. © Ralf Seegers

Der vielleicht aufsehenerregendste Fluchtversuch hat nie stattgefunden: Britische Offiziere um Jack Best und Bill Goldfinch bauten den Colditz Glider, einen Segler, mit dem sie über eine Rampe vom First des Schlosses auf die andere, 60 Meter tiefer gelegene Muldeseite schweben wollten. Aber so weit kam es nicht.

Erst nach der Befreiung am 16. April 1945 durch die Amerikaner wurde der Flieger zu Dokumentationszwecken das erste Mal zusammengesetzt.



Genau 79 Jahre danach eröffnete der zuständige Museumsverbund Schlösserland Sachsen am Dienstag ein neues Museum in einem Teil der Schlossräume.

Unterm Dach ist ein Nachbau des Colditz Glider zu sehen, einen Stock tiefer eine Dokumentation, für die nicht nur der Segler nachgebaut, sondern auch ein Flugversuch vom Schlossdach gestartet wurde.